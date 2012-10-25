Требуется минимальный дизайн одного из сайтов. Дизайн может быть и простой, но имеет множество разных элементов: 1. Иконки 2. Элементы форм 3. Элементы соц. сетей 4. Различные кнопки. ...
Дизай сайта "Натяжные потолки"
Скетч во вложении. Дизайн нужно будет отрисовать в трех цветовых гаммах (Синий, красный, зеленый.)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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