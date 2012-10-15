Здравствуйте, есть сайт молодежно-развлекательной тематики Facepook.me, нужен человек с опытом (с портфолио), который нарисует стильный, молодежно-развлекательный, социальный дизайн для сайта. Нужно нарисовать несколько страниц: http://facepook.me/ - главная http://facepook.me/pic/1936 - ссылка ...
Требуется минимальный дизайн проекта
Требуется минимальный дизайн одного из сайтов. Дизайн может быть и простой, но имеет множество разных элементов:
1. Иконки
2. Элементы форм
3. Элементы соц. сетей
4. Различные кнопки.
5. и т.д.
Сам дизайн сильно напоминает стену с ВК или ФБ. Множество однотипных элементов. Не нужно будет отрисовывать какие-то изображения и т.д.
Более детально ТЗ при переписке (желательно в голосовом режиме).
Оплата - договорная, но в рамках умного!
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