Требуется минимальный дизайн проекта

Требуется минимальный дизайн одного из сайтов. Дизайн может быть и простой, но имеет множество разных элементов:

1. Иконки

2. Элементы форм

3. Элементы соц. сетей

4. Различные кнопки.

5. и т.д.

Сам дизайн сильно напоминает стену с ВК или ФБ. Множество однотипных элементов. Не нужно будет отрисовывать какие-то изображения и т.д.

Более детально ТЗ при переписке (желательно в голосовом режиме).

Оплата - договорная, но в рамках умного!