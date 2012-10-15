Дизайн для сайта курьерской компании

Потребуется около 10 различных страниц. На каждую страницу будет выдан лейаут, по образу и подобию приколотого. Приколотый для морды. Дизайн с рассчетом на фиксированную верстку. Весь дизайн планируется черно*-белым с мелкими красными вкраплениями на call-to-action. использовать другие цвета можно, но только если как-то это обосновано. В идеале цветовая палитра должна быть как можно более простой.

*черный может быть темно-серым. На усмотрение дизайнера.

Логотип - просто Шрфитовое AirCityPost, буква A обыграна красным как-то. Остальные буквы тоже можно как-то краным пометить, но свсем чуть-чуть. А целом надпись должна быть такая, что бы ее можно было пустить на логотип и букву А на лготип там, где нужен квадратик.

Movie #1 и Movie#2 - будут выполнены в таком стиле http://joyreactor.cc/post/225583 тут вот святой, которого молнией бъет.

Рамки нна картинке показаны схематично, не означает что их так прямов лоб и надо нарисовать. Это размеченные зоны.

Над мультиками надо поместить названия продуктов (на схеме не показано): ZOOM diirect и ZOOM return. Хорошо бы если ээти названия и будут разделителями. Справа и слева от мультиков краткий список основных опций продукта и внизу приглашение узнать побольше. Оно, соответственно, будет вести на другую страницу.

Если отзываетесь на предложение: а) пишите сроки и цену (помните, будет 10 лейаутов таких), б) если у вас в портфолио есть минималистические работы - давайте ссыллки прямо на них плз. Иначе есть риск что я просто не замечу у вас в портфолио, в) если у вас есть какие-то конкретные вопросы по работе - пожалуйста, задавайте. Ничего не характеризует исполнителя так, как разумно заданый вопрос. Это означает что человека реально интересует сделать хорошо и он готов думать над предметом. Спрашивайте, пожалуйста.