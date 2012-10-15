Потребуется около 10 различных страниц. На каждую страницу будет выдан лейаут, по образу и подобию приколотого. Приколотый для морды. Дизайн с рассчетом на фиксированную верстку. Весь дизайн планируется черно*-белым с мелкими красными вкраплениями на ...
Веб-дизайнер за постоянную удаленку
Ищем талантливого web дизайнера на постоянное удаленное сотрудничество!
Необходимые навыки:
– умение грамотно создавать главные и внутренние страницы, понимать логику страницы, думать, как будет лучше для пользователя.
– проф. навыки владения стандартным набором программ линейки adobe.
– дисциплина и сговорчивость, желание познавать новое, стремление к саморазвитию.
Условия сотрудничества:
– быть на связи в icq\ skype в течение рабочего дня (с 10:00–19:00 МСК, 1 час перерыв), понед-пятн
– выполнять поставленный план задач ежедневно (время на выполнение каждой задачи предварительно оговаривается)
ЗП – 700 USD (1 й месяц – испытательный срок). На следующий месяц, ставка или сохраняется, или поднимается до 800–1000 USD.
Обязательно наличие качественного портфолио по web дизайну!
Спасибо!
P.S В скайп просьба не писать
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