Веб-дизайнер за постоянную удаленку

Ищем талантливого web дизайнера на постоянное удаленное сотрудничество!

Необходимые навыки:

– умение грамотно создавать главные и внутренние страницы, понимать логику страницы, думать, как будет лучше для пользователя.

– проф. навыки владения стандартным набором программ линейки adobe.

– дисциплина и сговорчивость, желание познавать новое, стремление к саморазвитию.

Условия сотрудничества:

– быть на связи в icq\ skype в течение рабочего дня (с 10:00–19:00 МСК, 1 час перерыв), понед-пятн

– выполнять поставленный план задач ежедневно (время на выполнение каждой задачи предварительно оговаривается)

ЗП – 700 USD (1 й месяц – испытательный срок). На следующий месяц, ставка или сохраняется, или поднимается до 800–1000 USD.

Обязательно наличие качественного портфолио по web дизайну!

Спасибо!

P.S В скайп просьба не писать