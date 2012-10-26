Дизайн автомобильного новостника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок195 просмотров

Уважаемые дизайнеры!

Нужно оформить сайт, автомобильный новостник.

Из пожеланий: делать фон страницы поинтереснее, хотя бы градиенты\сеточки какие-нибудь, а также шапки с клипартами и графикой.

На сайте должно быть горизонтальное меню с категориями новостей, а также ссылка на рсс (как пункт того же меню либо в виде отдельной иконки). Слева либо справа от основного контента должен быть сайдбар с блоками — комментарии, последние новости, календарь и т.д.

В результате должен получиться макет главной и макет страницы просмотра новости.

13 лет назад
FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Дизайн с каждым разом всё лучше и лучше) Спасибо за отлично выполненный проект!
Благодарю за очередной интересный проект :)

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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