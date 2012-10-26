Дизайн автомобильного новостника

Уважаемые дизайнеры!

Нужно оформить сайт, автомобильный новостник.

Из пожеланий: делать фон страницы поинтереснее, хотя бы градиенты\сеточки какие-нибудь, а также шапки с клипартами и графикой.

На сайте должно быть горизонтальное меню с категориями новостей, а также ссылка на рсс (как пункт того же меню либо в виде отдельной иконки). Слева либо справа от основного контента должен быть сайдбар с блоками — комментарии, последние новости, календарь и т.д.

В результате должен получиться макет главной и макет страницы просмотра новости.