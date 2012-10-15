Создание дизайна сайта под Joomla/virtuemart/wordp

Нужен дизайн для сервиса заказа еды. По своей сути будет организован как интернет магазин на базе joomla+joomshopping или virtuemart или wordpress с модулем интернет-магазина (пока определяюсь)

Нужно 2 шаблона:

один для просмотра на ноутбуках/компьютере

второй - для планшетников

Рассматриваю варианты:

1) отдельно дизайн и отдельно верстка (у разных исполнителей)

2) все у одного исполнителя

Желательно дать ссылки на работы, т.к. исполнитель будет выбираться по цене и по тем работам, которые он выполнял.

Если удастся сработаться и дизайн исполнителя понравится, готов в дальнейшем готов буду заказать дизайны еще для 5-6 сайтов.

Поэтому будет лучше, если сразу сможете пойти в цене на уступки с расчетом на будущий объем работы

Указывать

- цену (хотя бы порядок или в каких пределах - до получения кратких пояснений по e-mail) и

- срок (сразу или после получения более подробного ТЗ) и

- e-mail. По e-mail будут направлено очень краткое ТЗ.