Требуется минимальный дизайн одного из сайтов. Дизайн может быть и простой, но имеет множество разных элементов: 1. Иконки 2. Элементы форм 3. Элементы соц. сетей 4. Различные кнопки. ...
Создание дизайна сайта под Joomla/virtuemart/wordp
Нужен дизайн для сервиса заказа еды. По своей сути будет организован как интернет магазин на базе joomla+joomshopping или virtuemart или wordpress с модулем интернет-магазина (пока определяюсь)
Нужно 2 шаблона:
один для просмотра на ноутбуках/компьютере
второй - для планшетников
Рассматриваю варианты:
1) отдельно дизайн и отдельно верстка (у разных исполнителей)
2) все у одного исполнителя
Желательно дать ссылки на работы, т.к. исполнитель будет выбираться по цене и по тем работам, которые он выполнял.
Если удастся сработаться и дизайн исполнителя понравится, готов в дальнейшем готов буду заказать дизайны еще для 5-6 сайтов.
Поэтому будет лучше, если сразу сможете пойти в цене на уступки с расчетом на будущий объем работы
Указывать
- цену (хотя бы порядок или в каких пределах - до получения кратких пояснений по e-mail) и
- срок (сразу или после получения более подробного ТЗ) и
- e-mail. По e-mail будут направлено очень краткое ТЗ.
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