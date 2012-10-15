Ищется дизайнер на недорогие проекты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок354 просмотра

Ищется дизайнер на попроектную работу. Недорогой, но опытный. В ближайший месяц, два- 2-3 сайта. Если устроит цена и портфолио- сработаемся! Пишем цену за комплексный дизайн сайта на примере своего портфолио!

13 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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