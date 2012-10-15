Дизайн сайта по интерьерам

Нужно воспроизвести дизайн как в приложении с доработками:

1.Заменить кресло камином в золотом резном окладе

2. Добавить логотип со шрифтом под резное дерево в золоте.

3. Минимальное изменение надписей.

ВАЖНО: Соблюдение цветовой гаммы основных цветов.

Вёрстка под Джумла.

Срок - 3 дня.

Дополнительно: Опция - флеш огня в камине чтоб выглядел живым. Цена и срок обсуждаются.