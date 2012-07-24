Требуется сделать анимацию: 2 салюта + эффект воды+ пробегающий блик по логотипу заканчивающийся отблеском на звёздочке. Вся анимация должна быть растянута на 7-10 секунд: от загрузки до ПЕРВОГО салюта справа - 1 сек., далее идёт ПЕРВЫЙ ...
- $50Анимация1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно воспроизвести дизайн как в приложении с доработками: 1.Заменить кресло камином в золотом резном окладе 2. Добавить логотип со шрифтом под резное дерево в золоте. 3. Минимальное изменение надписей. ВАЖНО: Соблюдение цветовой гаммы основных цветов. Вёрстка под Джумла. Срок - 3 ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется сделать дизайн сайта с вёрсткой под Джумла. Страницы: Главная, Внутренние, Галерея, Контакты. 1. Сделать фон, похожий на падающие конфети, можно добавить звезд шестиконечных. 2. Логотип сделать золотым переливающимся ( как текст Gold) 3. Анимационные салюты на небе 4. Кнопка « ЗАКАЖИ ПРАЗДНИК СЕЙЧАС» ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно одеть готовый дизайн на сайт www.civilization-spb.ru Движок webAsyst Дизайн сверстан: PSD-макет в HTML страницы. Ваше предложение по цене. срок минимальный.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется создание на базе известного движка сайт по интерьерам и изделиям из дерева. Требуется красочный стиль типа : http://www.davydov-wood.ru/ , http://www.albertshtein.ru/ Разработка индивидуального дизайна обязательна.Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен тематический сайт типа : http://tsnv.ru/ Нужно проработать дизайн и убрать теги и новости вниз главной Ничего самописного, на базе популярного движка чтоб не было сложностей с дальнейшим сопровождением. Реальные сроки и цена.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет 1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим. В приложении есть картинка со звездолётом. Звездолёт и есть тот самый стиль. Т.е. – должно быть ощущение, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад