Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет 1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим. В приложении есть картинка со звездолётом. Звездолёт и есть тот самый стиль. Т.е. – должно быть ощущение, ...