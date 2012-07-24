civilization_spb

Нелли civilization_spb

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать флеш

    $50

    Требуется сделать анимацию: 2 салюта + эффект воды+ пробегающий блик по логотипу заканчивающийся отблеском на звёздочке. Вся анимация должна быть растянута на 7-10 секунд: от загрузки до ПЕРВОГО салюта справа - 1 сек., далее идёт ПЕРВЫЙ ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта по интерьерам

    $250

    Нужно воспроизвести дизайн как в приложении с доработками: 1.Заменить кресло камином в золотом резном окладе 2. Добавить логотип со шрифтом под резное дерево в золоте. 3. Минимальное изменение надписей. ВАЖНО: Соблюдение цветовой гаммы основных цветов. Вёрстка под Джумла. Срок - 3 ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта (Праздники)

    $500

    Требуется сделать дизайн сайта с вёрсткой под Джумла. Страницы: Главная, Внутренние, Галерея, Контакты. 1. Сделать фон, похожий на падающие конфети, можно добавить звезд шестиконечных. 2. Логотип сделать золотым переливающимся ( как текст Gold) 3. Анимационные салюты на небе 4. Кнопка « ЗАКАЖИ ПРАЗДНИК СЕЙЧАС» ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта по интерьерам из дерева

    $1000

    Требуется создание на базе известного движка сайт по интерьерам и изделиям из дерева. Требуется красочный стиль типа : http://www.davydov-wood.ru/ , http://www.albertshtein.ru/ Разработка индивидуального дизайна обязательна.

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Нужен тематический сайт типа : http://tsnv.ru/ Нужно проработать дизайн и убрать теги и новости вниз главной Ничего самописного, на базе популярного движка чтоб не было сложностей с дальнейшим сопровождением. Реальные сроки и цена.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить дизайн сайта

    $1000

    Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет 1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим. В приложении есть картинка со звездолётом. Звездолёт и есть тот самый стиль. Т.е. – должно быть ощущение, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Изменить дизайн сайта
Очень приятные заказчик, понятное ТЗ, креативная задача, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.