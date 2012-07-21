Сверстать макет магазина.
Изменить дизайн сайта
Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет
1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим. В приложении есть картинка со звездолётом. Звездолёт и есть тот самый стиль. Т.е. – должно быть ощущение, что смотришь на Солнечную систему с борта звездолёта.
2. Нужно оживить планетарий: сделать более живым звёздное небо ( не так как в заставке Windows, но и не так как в приложении где просто мигают минированные пины), планеты должны вращаться вокруг своих осей, Солнце заменить и сделать «пышущим». (Видимо, сделать на флеше). Предполагаю, что звёздное небо должно жить своей жизнью – пролетать кометы, движение звёзд, мигание туманностей ну как-то так. По сути, общий вид «планетария» симбиоз трёх тем в прилагаемых картинках.
3. На главной странице в разделе «Наши партнёры» текстовые надписи совместить с кнопками — логотипами. Кнопки должны нажиматься. Примеры логотипов пришлю выбранному исполнителю.
Срок выполнения работ – 1 неделя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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