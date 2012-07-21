Изменить дизайн сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок328 просмотров

Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет

1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим. В приложении есть картинка со звездолётом. Звездолёт и есть тот самый стиль. Т.е. – должно быть ощущение, что смотришь на Солнечную систему с борта звездолёта.

2. Нужно оживить планетарий: сделать более живым звёздное небо ( не так как в заставке Windows, но и не так как в приложении где просто мигают минированные пины), планеты должны вращаться вокруг своих осей, Солнце заменить и сделать «пышущим». (Видимо, сделать на флеше). Предполагаю, что звёздное небо должно жить своей жизнью – пролетать кометы, движение звёзд, мигание туманностей ну как-то так. По сути, общий вид «планетария» симбиоз трёх тем в прилагаемых картинках.

3. На главной странице в разделе «Наши партнёры» текстовые надписи совместить с кнопками — логотипами. Кнопки должны нажиматься. Примеры логотипов пришлю выбранному исполнителю.

Срок выполнения работ – 1 неделя.

13 лет назад
civilization_spb
Нелли 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$1000
10 дней
Очень приятные заказчик, понятное ТЗ, креативная задача, своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад