Разработка двух вариантов дизайна автосалона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок437 просмотров

Два варианта дизайна светлый и темный

(Один по проще можно с европейского шаблона переделать, второй по сложнее)

Цвета темный и светлый

75 за два шаблона + 5-10 уе за внутренние страницы выбранного варианта

Сроки 2-3 дня

Работы много пишите, есть еще заказы

13 лет назад
zeben
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$75
3 дня

Заявки фрилансеров

E-Cat
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад