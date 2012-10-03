Нужен крутой продающий дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка428 просмотров

Тема: Здоровое питание. Коррекция веса.

Нужен: ПРОДАЮЩИЙ дизайн.

В дизайне всё должно быть направленно на ПРОДАЖУ. Человек должен влюбиться в сайт, в картинку, в то как всё удобно расположено и красиво сделано, в то как удобочитаемо разнесён текст, сайт должен вызывать доверие.

Дизайн состоит из 2-х частей (2-х разных страниц, каждая со своим отдельным дизайном).

Подробное ТЗ высылаю тем, чьи работы мне больше понравятся.

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В асю и личку писать НЕ надо.

13 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$500
7 дней
Ирина, отличный дизайнер и замечательный человек. Спасибо тебе большое! P.S. На подходе ещё пара проектов для тебя ;)
Спасибо за проект, думаю еще не раз поработаем)

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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