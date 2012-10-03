Нужен крутой продающий дизайн сайта

Тема: Здоровое питание. Коррекция веса.

Нужен: ПРОДАЮЩИЙ дизайн.

В дизайне всё должно быть направленно на ПРОДАЖУ. Человек должен влюбиться в сайт, в картинку, в то как всё удобно расположено и красиво сделано, в то как удобочитаемо разнесён текст, сайт должен вызывать доверие.

Дизайн состоит из 2-х частей (2-х разных страниц, каждая со своим отдельным дизайном).

Подробное ТЗ высылаю тем, чьи работы мне больше понравятся.

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В асю и личку писать НЕ надо.