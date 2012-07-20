Разработка дизайна сайта офисной мебели

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок431 просмотр
#1$50
#2$15
#3$15
#4$15
#5$15

Объявляется конкурс на разработку дизайна сайта для сайта (интернет-магазина) мебельной компании.

Для участия в конкурсе необходимо до 22 июля прислать свою работу, соответствующую требованиям технического задания, находящегося во вложении. Участники конкурса могут присылать по несколько работ — для участия в конкурсе будут отобраны лучшие из представленных макетов.

4 участника, приславшие наиболее красивые и качественные работы, по нашему мнению, будут поощрены за участие по $15 каждый.

При добавление предложения к проекту обязательно указывайте стоимость работ. Работы без указания стоимости не допускаются к участию в конкурсе.

Участник, занявший первое место, будет выбран в качестве исполнителя по разработке дизайна сайта (оплата за первое место будет являться оплатой за выполнение работы), а также получит регулярные заказы на разработку дизайнов сайтов для всех наших существующих и новых проектов.

Выбранная работа скорее всего будет требовать незначительных доработок по желанию заказчика, что-то наподобие таких — изменить чуть-чуть шрифт, подвинут влево/вправо/вверх/вниз, изменить цвет и оттенок и др.

Результаты конкурса будут объявлены 24 июля.

13 лет назад
giovanni10
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

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