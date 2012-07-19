Здравствуйте, необходимо «нарисовать» 10 красивых шапок PSD для сателлитов, размером 1000*250px по следующим темам: 1.Любимые Фильмы: отзывы, рекомендации, обсуждения 2.Портал города Москвы 3. Портал о лучших Сериалах всего мира ...
Редизайн сайта
Есть сайт mirintrade.ru, требуется сделать редизайн "морды", поскольку имеющийся дизайн достаточно убогий.
Нам нравится дизайн вида npo-ens.com, можно какие-то идеи заимствовать оттуда, но не в коем случае не копировать полностью, то есть наш сайт на их не должен быть похож не при каких обстоятельствах.
Что нужно сделать по пунктам:
1. Разработать новый логотип компании (дельфин не нравится, цвета должно быть 2, логотип должен быть простой и узнаваемый.
2. Скорее всего в зависимости от цветов используемых на лого, будут подбираться и цвета дизайна самого сайта.
3. В любом случае сайт должен быть выдержан в светлых тонах (не в тёмных как сайт пример), чтобы он был светлый и яркий.
4. Структуру "морды" Вы должны продумать сами и соответственно предложить эскизы, которые мы с Вами доработаем.
5. Все флэш баннеры с морды мы выпиливаем, над этой темой подумаем отдельно. Какие баннеры действительно нужны и т.п. От флэша хотим полностью отказаться.
6. Телефон на морде должен как-то выделяться, ну это и так понятно. Должна присутствовать кнопка "перезвоните мне" или "Обратный звонок".
7. Я думаю, что по центру шапки неплохо было бы сделать 5 сменных баннеров по примеру сайта НПО. Идея хорошая. Баннеры должны быть рисованными и не уступать по качеству НПО.
Темы следующие: "торговый зал с генераторами и процесс продажи оборудования", "склад готовой продукции", "сервисный центр", "Технические консультации специалистов" (показать как например в офисе сидят операторы в синих или белых рубашках и отвечают на звонки) и ещё что-то мы потом придумаем.
8. Корзину можно сделать в виде кнопки или как то так, я думаю что при наличии товаров в ней, она должна "анимироваться". Либо мигать через какое то время (временной интервал мигания - не постоянный), либо ещё и выдавать какую-то надпись.
9. Кнопки слева (где товарные категории) можно в принципе особо не менять, но надо сделать покрасивее.
10. Сертификаты (4 штуки), что на морде я бы оставил на том же месте, сразу под шапкой, верхний баннер бы выпилил.
А так в целом дизайн целиком и полностью на Ваше усмотрение. Полная свобода творчества. Я сначала решился сделать пару эскизов, чего бы хотел, но потом решил что это дело дизайнера, а не меня. Нам нужен полный редизайн морды.
Оплату предлагаю изначально от 150 баксов, что вполне адекватно. Кто хочет 500 и 1000 - попрошу сразу лесом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
для http://www.weblancer.net/users/action-studio/ Нужно сделать дизайн страницы профиля (1) Моя страница)Закрыт13 лет назад
Добрый день. Есть проект http://www.mfsproject.com/ и есть его подраздел "форум" http://www.mfsproject.com/phpbbforum/ Задача нарисовать дизайн форума по его структуре в стиле всего сайта. Некоторые уточнения: -заменить ...Завершен13 лет назад
хотел обговорить дизайн сайтаДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна простенькая тема на wordpress под блог. Что-то типа такого. Кто поможет и какая цена? Дальше цвета размеры и тд обсчудим в скайп.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта, ниже приведу примеры сайтов которые нравятся. dahmira.com travira.ru Те что НЕ нравятся: neoforce.by neoforce.ru Все просто и лаконично. ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется дизайн сайта по ремонтам , сайт будет содержать следующие разделы Регистрация/Авторизация как работодатель. Регистрация/Авторизация как мастер / фирма. Личный кабинет работодателя. Личный кабинет ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн промо-страницы верблюжьего одеяла и по аналогии - страницы с овечьим одеялом. Подробное задание в приложенном файле. Просьба к тем,кто решит работать над проектом: Если нет идей - не тратьте мое ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
отрисовка внутренних страниц по проекту.Завершен13 лет назад
Сделать верстку 2х страницЗакрыт13 лет назад