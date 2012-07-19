Редизайн сайта

Есть сайт mirintrade.ru, требуется сделать редизайн "морды", поскольку имеющийся дизайн достаточно убогий.

Нам нравится дизайн вида npo-ens.com, можно какие-то идеи заимствовать оттуда, но не в коем случае не копировать полностью, то есть наш сайт на их не должен быть похож не при каких обстоятельствах.

Что нужно сделать по пунктам:

1. Разработать новый логотип компании (дельфин не нравится, цвета должно быть 2, логотип должен быть простой и узнаваемый.

2. Скорее всего в зависимости от цветов используемых на лого, будут подбираться и цвета дизайна самого сайта.

3. В любом случае сайт должен быть выдержан в светлых тонах (не в тёмных как сайт пример), чтобы он был светлый и яркий.

4. Структуру "морды" Вы должны продумать сами и соответственно предложить эскизы, которые мы с Вами доработаем.

5. Все флэш баннеры с морды мы выпиливаем, над этой темой подумаем отдельно. Какие баннеры действительно нужны и т.п. От флэша хотим полностью отказаться.

6. Телефон на морде должен как-то выделяться, ну это и так понятно. Должна присутствовать кнопка "перезвоните мне" или "Обратный звонок".

7. Я думаю, что по центру шапки неплохо было бы сделать 5 сменных баннеров по примеру сайта НПО. Идея хорошая. Баннеры должны быть рисованными и не уступать по качеству НПО.

Темы следующие: "торговый зал с генераторами и процесс продажи оборудования", "склад готовой продукции", "сервисный центр", "Технические консультации специалистов" (показать как например в офисе сидят операторы в синих или белых рубашках и отвечают на звонки) и ещё что-то мы потом придумаем.

8. Корзину можно сделать в виде кнопки или как то так, я думаю что при наличии товаров в ней, она должна "анимироваться". Либо мигать через какое то время (временной интервал мигания - не постоянный), либо ещё и выдавать какую-то надпись.

9. Кнопки слева (где товарные категории) можно в принципе особо не менять, но надо сделать покрасивее.

10. Сертификаты (4 штуки), что на морде я бы оставил на том же месте, сразу под шапкой, верхний баннер бы выпилил.

А так в целом дизайн целиком и полностью на Ваше усмотрение. Полная свобода творчества. Я сначала решился сделать пару эскизов, чего бы хотел, но потом решил что это дело дизайнера, а не меня. Нам нужен полный редизайн морды.

Оплату предлагаю изначально от 150 баксов, что вполне адекватно. Кто хочет 500 и 1000 - попрошу сразу лесом.