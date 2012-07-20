Персональный проект для Подпальченко Светланы

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Завершен1 заявка66 просмотров

отрисовка внутренних страниц по проекту.

13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Не в первый раз сотрудничаем со Светланой. человек слова, профессионал своего дела. приятно сотрудничать и работать. мои рекомендации!
Спасибо за приятное сотрудничество :) Очень хороший заказчик, четкое ТЗ, комментарии - быстро, оплата - моментально. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад