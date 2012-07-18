Отрисовка элементов сайта в стиле оригами

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок126 просмотров

Необходимо отрисовать элементы в стиле оригами для сайта.

13 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт-конструктор (дизайн + верстка)

    Разработка сайта под ключ типа: www.nethouse.ru - простой интуитивно-понятный дизайн-концепт www.setup.ru - удобная админка + внутренняя сетка для создания сайтов Рассматриваются разработчики, имеющие опыт в разработке такого рода ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать 3D-коробочку для софта

    Нужна 3D-коробочка, олицетворяющая компонент CMS (этот компонент устанавливается на движок сайта, является его частью, поэтому и может быть визуализирован в качестве отдельного компонента "в коробке"). Примерную форму коробочки, что должно быть на ней написано и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новый стильный дизайн для И-магазина компьют. игр

    $450

    Нужно нарисовать новый яркий дизайн для уже не нового интернет-магазина компьютерных игр. Дизайн должен быть простым и понятным для посетителя. И прежде всего он должен продавать, а не радовать глаз посетителя. Т.е. излишние красявости, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон для Simpla 2

    $250

    Нужен индивидуальный дизайн для Simpla CMS 2.0.2 Шаблон не должен быть скачен и переделан из зарубежных образцов. Логотип имеется, вышлю по запросу, пример дизайна по которому хотелось сделать сайт http://www.elektronnye-sigarety.com/ тоже сделан на Simpla! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интерфейса + иконки

    Здравствуйте. Работаем над оформление группы вконтакте. Нужен дизайн-иллюстрация интерфейса. Работаем со стилеобразующими элементами (цвета, шрифты, графика) брендбука. Ваша задача нарисовать красивый, удобный навигационный интерфейс-иллюстрацию. Исходник в PSD. Страницы во вконтакте оформляются, ...

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад