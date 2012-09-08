Новый стильный дизайн для И-магазина компьют. игр

Нужно нарисовать новый яркий дизайн для уже не нового интернет-магазина компьютерных игр.

Дизайн должен быть простым и понятным для посетителя. И прежде всего он должен продавать, а не радовать глаз посетителя. Т.е. излишние красявости, не подкрепленные необходимостью, не нужны. Обязателен опыт создания дизайна для Инет-магазина.

Всего нужно сделать 4 страницы. Сложные только две - главная и страница описания товара. Сразу скажу, самое важное на сайте - это страница описания товара. Ее нужно сделать супер привлекательной и цепляющей, вот тут и понадобится ваш опыт.

Еще 2 страницы будут почти идентичны странице описания. CMS у магазина нет, поэтому никаких корзин, страниц оплаты товара рисовать не нужно.

сайты которые мне нравятся

http://www.vidau-tv.ru - нравится простота

http://www.allcomedyclub.ru - цветовая гамма и общая стилистика.

магазины

http://www.5ok.com.ua - нравится главная страница и общее юзабилити.

http://www.rozetka.com.ua - нравится страница описания товара

http://www.mebelini.ua - нравится страница описания товара

Есть 2 спорных вопроса, делать сайт резиновым или строго 1000 px, и нужен ли магазину слайдер; Дизайнер должен будет посоветовать(и обосновать) как лучше.

Оплата на вебмани 15,000 руб или 450$ . наш вмид 408772753069

Весомым преимуществом будут ваши портфолио с удачными дизайнами для интернет-магазинов.