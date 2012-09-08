Новый стильный дизайн для И-магазина компьют. игр

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки294 просмотра

Нужно нарисовать новый яркий дизайн для уже не нового интернет-магазина компьютерных игр.

Дизайн должен быть простым и понятным для посетителя. И прежде всего он должен продавать, а не радовать глаз посетителя. Т.е. излишние красявости, не подкрепленные необходимостью, не нужны. Обязателен опыт создания дизайна для Инет-магазина.

Всего нужно сделать 4 страницы. Сложные только две - главная и страница описания товара. Сразу скажу, самое важное на сайте - это страница описания товара. Ее нужно сделать супер привлекательной и цепляющей, вот тут и понадобится ваш опыт.

Еще 2 страницы будут почти идентичны странице описания. CMS у магазина нет, поэтому никаких корзин, страниц оплаты товара рисовать не нужно.

сайты которые мне нравятся

http://www.vidau-tv.ru - нравится простота

http://www.allcomedyclub.ru - цветовая гамма и общая стилистика.

магазины

http://www.5ok.com.ua - нравится главная страница и общее юзабилити.

http://www.rozetka.com.ua - нравится страница описания товара

http://www.mebelini.ua - нравится страница описания товара

Есть 2 спорных вопроса, делать сайт резиновым или строго 1000 px, и нужен ли магазину слайдер; Дизайнер должен будет посоветовать(и обосновать) как лучше.

Оплата на вебмани 15,000 руб или 450$ . наш вмид 408772753069

Весомым преимуществом будут ваши портфолио с удачными дизайнами для интернет-магазинов.

13 лет назад
spec_1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$400
14 дней
Хороший дизайнер, на отличного еще не тянет. Рисует хорошо, но в плане юзабельности сайта готовьтесь объяснять все сами. Были некоторые недопонимания с дизайнером, вроде все разрешилось. Так или иначе спасибо за дизайн, ошибки свои знаешь.
Работой с Константином остался доволен. Единственное, приготовьтесь к тому, что человек не из сферы IT, любые, казалось бы, очевидные вещи придется учитывать. С оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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