Уважаемые фрилансеры, приношу извинения за отсутствие на портале.К сожалению, не было доступа к интернету. Если, по данному проекту у кого-то есть какие либо предложения, наброски, вопросы. Рассмотрю в течение двух дней. ...
Шаблон для Simpla 2
Нужен индивидуальный дизайн для Simpla CMS 2.0.2
Шаблон не должен быть скачен и переделан из зарубежных образцов. Логотип имеется, вышлю по запросу, пример дизайна по которому хотелось сделать сайт http://www.elektronnye-sigarety.com/ тоже сделан на Simpla! Это не означает, сделать копию, а использовать цветовые тона такие же, можно сделать лучше!
Тематика моего сайта - продажа аксессуаров для продукции Apple.
Можно обсудить и в ICQ 414415415
Выбранный исполнитель
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