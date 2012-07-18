Шаблон для Simpla 2

Нужен индивидуальный дизайн для Simpla CMS 2.0.2

Шаблон не должен быть скачен и переделан из зарубежных образцов. Логотип имеется, вышлю по запросу, пример дизайна по которому хотелось сделать сайт http://www.elektronnye-sigarety.com/ тоже сделан на Simpla! Это не означает, сделать копию, а использовать цветовые тона такие же, можно сделать лучше!

Тематика моего сайта - продажа аксессуаров для продукции Apple.

Можно обсудить и в ICQ 414415415