Шаблон для Simpla 2

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки81 просмотр

Нужен индивидуальный дизайн для Simpla CMS 2.0.2

Шаблон не должен быть скачен и переделан из зарубежных образцов. Логотип имеется, вышлю по запросу, пример дизайна по которому хотелось сделать сайт http://www.elektronnye-sigarety.com/ тоже сделан на Simpla! Это не означает, сделать копию, а использовать цветовые тона такие же, можно сделать лучше!

Тематика моего сайта - продажа аксессуаров для продукции Apple.

Можно обсудить и в ICQ 414415415

13 лет назад
perda4ok
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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