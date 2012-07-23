Дизайн интерфейса + иконки

Здравствуйте. Работаем над оформление группы вконтакте. Нужен дизайн-иллюстрация интерфейса. Работаем со стилеобразующими элементами (цвета, шрифты, графика) брендбука. Ваша задача нарисовать красивый, удобный навигационный интерфейс-иллюстрацию. Исходник в PSD.

Страницы во вконтакте оформляются, как когда-то оформлялись веб страницы. Готовое изображение режется на фрагменты и верстается на странице wiki-разметкой (некоторый аналог HTML-разметки). Ваша задача подготовить изображение (красивый, удобный навигационный интерфейс-иллюстрация) резать и верстать изображение в группе вконтакте будет другой специалист.

Сроки до 23.07.2012 сдача работы.

Подробное ТЗ http://wtrns.fr/C7Z6pora3UZFW33 или тут http://narod.ru/disk/56936235001.d3510a481320bf5e71407f779efc9f55/TZ_design.zip.html(30 мб).