Финансовый портал. Приватно для Alexsima

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка179 просмотров

Сделать качественный портал для проекта обменника. Внедрить скрипты. Тех задание составлено

13 лет назад
moe-schaste
Марина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$2500
30 дней
Алексима прекрасно справилась с поставленной мною задачей, дизайном полностью доволен, а самое главное получил то, что хотел. Теперь буду обращаться и впредь, рекомендовать друзьям. Успеха и процветания.
Отличные заказчики! Марина, Андрей СПАСИБО огромное и до новых встреч!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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