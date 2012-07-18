пример в аттаче нужен дизайнер, который умеет делать такие рисунки для сайта p.s. Если нет Реального опыта — не пишите, пожалуйста Предоставьте, пожалуйста, ссылки на Свои ...
Дизайн шапки сайта
Требуется создать дизайн шапки сайта.
Тематика - ремонт бытовой техники.
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