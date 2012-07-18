Отрисовка объектов сайта в стиле типографики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки162 просмотра

пример в аттаче

нужен дизайнер, который умеет делать такие рисунки для сайта

p.s. Если нет Реального опыта — не пишите, пожалуйста

Предоставьте, пожалуйста, ссылки на Свои работы в таком стиле

13 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров