Добрый день ! Необходимо разработать дизайн сайта.

Ориентироваться на портфолио компании – по уровню дизайна. (НЕ НА САЙТ А НА РАБОТЫ)

http://www.awstudio.kz/portfolio.php?section=4&category=109

Главные требования – НЕ ШАБЛОННО. Оригинально. Аккуратно. В приложении бриф и логотип.

Пжл сразу указывайте срок и стоимость.