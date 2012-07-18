Приватный проект для Кравченко Артем (mr_temi4)

Нужна 3D-коробочка, олицетворяющая компонент CMS (этот компонент устанавливается на движок сайта, является его частью, поэтому и может быть визуализирован в качестве отдельного компонента "в коробке"). Примерную форму коробочки, что должно быть на ней написано и ...