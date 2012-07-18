Промо-сайт верблюжьего одеяла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок144 просмотра

Требуется разработать дизайн промо-страницы верблюжьего одеяла и по аналогии - страницы с овечьим одеялом.

Подробное задание в приложенном файле.

Просьба к тем,кто решит работать над проектом: Если нет идей - не тратьте мое и свое время зря.

13 лет назад
dmitryvo
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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