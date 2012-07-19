Нужен дизайн сайта, ниже приведу примеры сайтов которые нравятся. dahmira.com travira.ru Те что НЕ нравятся: neoforce.by neoforce.ru Все просто и лаконично. ...
Создать тему на wordpress
Нужна простенькая тема на wordpress под блог.
Что-то типа такого.
Кто поможет и какая цена?
Дальше цвета размеры и тд обсчудим в скайп.
Заявки фрилансеров
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