Создать тему на wordpress

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Закрыт7 заявок82 просмотра

Нужна простенькая тема на wordpress под блог.

Что-то типа такого.

Кто поможет и какая цена?

Дальше цвета размеры и тд обсчудим в скайп.

WordPress
13 лет назад
vmpr
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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