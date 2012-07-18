Нужен дизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки178 просмотров

Нужен дизайн сайта, ниже приведу примеры сайтов которые нравятся.

dahmira.com

travira.ru

Те что НЕ нравятся:

neoforce.by

neoforce.ru

Все просто и лаконично. Уделите внимание всем разделам.

skyp.e: incosent

13 лет назад
incosent
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров