Требуется разработать дизайн промо-страницы верблюжьего одеяла и по аналогии - страницы с овечьим одеялом. Подробное задание в приложенном файле. Просьба к тем,кто решит работать над проектом: Если нет идей - не тратьте мое ...
Дизайн сайта по ремонтам
Требуется дизайн сайта по ремонтам , сайт будет содержать следующие разделы
Регистрация/Авторизация как работодатель.
Регистрация/Авторизация как мастер / фирма.
Личный кабинет работодателя.
Личный кабинет мастера / фирмы.
Каталог с работами мастеров.
Каталог мастеров.
Функции покупки pro аккаунта
Каталог заказов / тендеров.
Отзывы
Форум
Раздел статьи и обзоры.
Админская часть сайта
Общие настройки системы
Управление всеми аккаунтами в системе.
Редактирование аккаунта
Создание аккаунта
Блокирование аккаунта
Поиск необходимого аккаунта по критериям
Статистика оплат по аккаунту
Управление форумом
Управление отзывами
Управление статьями и обзорами
Управление баннерами
Статистика всех платежей по платным услугам, отчеты за период.
Главная страница
- Выбор города
- Форма заявки (добавить ввод раздела услуг)
- Модуль точка на карте (Функционал)
- Каталог услуг (Популярные услуг)
Нужен качественный профессиональный дизайн, обращаться только профессионалам, в заявках указывать все контакты в том числе номер телефона, без действующего номера телефона заявки не принимаются
Дизайн должен полность соответствовать тематике сайта, лого нет, фирменного стиля нет,
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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