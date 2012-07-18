Дизайн сайта по ремонтам

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок166 просмотров

Требуется дизайн сайта по ремонтам , сайт будет содержать следующие разделы

Регистрация/Авторизация как работодатель.

Регистрация/Авторизация как мастер / фирма.

Личный кабинет работодателя.

Личный кабинет мастера / фирмы.

Каталог с работами мастеров.

Каталог мастеров.

Функции покупки pro аккаунта

Каталог заказов / тендеров.

Отзывы

Форум

Раздел статьи и обзоры.

Админская часть сайта

Общие настройки системы

Управление всеми аккаунтами в системе.

Редактирование аккаунта

Создание аккаунта

Блокирование аккаунта

Поиск необходимого аккаунта по критериям

Статистика оплат по аккаунту

Управление форумом

Управление отзывами

Управление статьями и обзорами

Управление баннерами

Статистика всех платежей по платным услугам, отчеты за период.

Главная страница

- Выбор города

- Форма заявки (добавить ввод раздела услуг)

- Модуль точка на карте (Функционал)

- Каталог услуг (Популярные услуг)

Нужен качественный профессиональный дизайн, обращаться только профессионалам, в заявках указывать все контакты в том числе номер телефона, без действующего номера телефона заявки не принимаются

Дизайн должен полность соответствовать тематике сайта, лого нет, фирменного стиля нет,

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад