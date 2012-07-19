Необходимо «нарисовать» 10 красивых шапок PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок191 просмотр

Здравствуйте, необходимо «нарисовать» 10 красивых шапок PSD для сателлитов, размером 1000*250px по следующим темам:

1.Любимые Фильмы: отзывы, рекомендации, обсуждения

2.Портал города Москвы

3. Портал о лучших Сериалах всего мира

4. Секреты и возможности сайта вконтакте

5. Лучшие эстрадные песни и исполнители

6. Любовь и секс: советы, консультации, форум

7. Обучение игры на музыкальных инструментах

8. Рождение и воспитание ребенка

9. Портал о интернет магазинах и покупках в интернете

10. Сайт профессиональных фотографов

По причине отъезда моего дизайнера в отпуск, ищу начинающего дизайнера для ПОСТОЯННОГО сотрудничества., если Вы не готовы ежедневно(пн-пт) принимать заказы (10 шапок - 2-3 часа ),то Вам мимо. Нужен ответственный, постоянный и честный исполнитель.

Стоимость 50 руб. - 1 шапка.

В прикрепленных файлах примеры качества необходимых шапок.

13 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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