Есть сайт mirintrade.ru, требуется сделать редизайн "морды", поскольку имеющийся дизайн достаточно убогий. Нам нравится дизайн вида npo-ens.com, можно какие-то идеи заимствовать оттуда, но не в коем случае не копировать полностью, то есть наш сайт ...
Разработать уникальный дизайн сайта
Нужен дизайнер который сможет вручную отрисовать шапку сайта, разработать логотип и остальные элементы включая иконки.
Детально в ПМ.
Оплата по факту нарисовали то что нам нужно мы оплатили.
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