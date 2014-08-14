Разработать уникальный дизайн сайта

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок259 просмотров

Нужен дизайнер который сможет вручную отрисовать шапку сайта, разработать логотип и остальные элементы включая иконки.

Детально в ПМ.

Оплата по факту нарисовали то что нам нужно мы оплатили.

13 лет назад
Hazarus
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$650
5 дней
Все отлично решили вопрос с дизайном быстренько. Татьяна адекватный человек и идет на уступки, можно работать.
Очень довольна работой с Александром, своевременная оплата, четкое ТЗ, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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