Есть сайт mirintrade.ru, требуется сделать редизайн "морды", поскольку имеющийся дизайн достаточно убогий. Нам нравится дизайн вида npo-ens.com, можно какие-то идеи заимствовать оттуда, но не в коем случае не копировать полностью, то есть наш сайт ...
Необходим дизайн промо-сайта
Необходим классный дизайн промо-сайта. Есть ТЗ и графика (фото, продукция и т.д.). Есть приблизительное видение. Вообще на данный момент есть очень острая необходимость в хорошем дизайнере за адекватные деньги. В месяц можем давать 4-6 заказов на дизайны. Бюджет проекта - 150 у.е.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, необходимо «нарисовать» 10 красивых шапок PSD для сателлитов, размером 1000*250px по следующим темам: 1.Любимые Фильмы: отзывы, рекомендации, обсуждения 2.Портал города Москвы 3. Портал о лучших Сериалах всего мира ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
для http://www.weblancer.net/users/action-studio/ Нужно сделать дизайн страницы профиля (1) Моя страница)Закрыт13 лет назад
Добрый день. Есть проект http://www.mfsproject.com/ и есть его подраздел "форум" http://www.mfsproject.com/phpbbforum/ Задача нарисовать дизайн форума по его структуре в стиле всего сайта. Некоторые уточнения: -заменить ...Завершен13 лет назад
хотел обговорить дизайн сайтаДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна простенькая тема на wordpress под блог. Что-то типа такого. Кто поможет и какая цена? Дальше цвета размеры и тд обсчудим в скайп.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта, ниже приведу примеры сайтов которые нравятся. dahmira.com travira.ru Те что НЕ нравятся: neoforce.by neoforce.ru Все просто и лаконично. ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется дизайн сайта по ремонтам , сайт будет содержать следующие разделы Регистрация/Авторизация как работодатель. Регистрация/Авторизация как мастер / фирма. Личный кабинет работодателя. Личный кабинет ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн промо-страницы верблюжьего одеяла и по аналогии - страницы с овечьим одеялом. Подробное задание в приложенном файле. Просьба к тем,кто решит работать над проектом: Если нет идей - не тратьте мое ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
отрисовка внутренних страниц по проекту.Завершен13 лет назад