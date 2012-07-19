Необходим дизайн промо-сайта

Необходим классный дизайн промо-сайта. Есть ТЗ и графика (фото, продукция и т.д.). Есть приблизительное видение. Вообще на данный момент есть очень острая необходимость в хорошем дизайнере за адекватные деньги. В месяц можем давать 4-6 заказов на дизайны. Бюджет проекта - 150 у.е.