Есть сайт mirintrade.ru, требуется сделать редизайн "морды", поскольку имеющийся дизайн достаточно убогий. Нам нравится дизайн вида npo-ens.com, можно какие-то идеи заимствовать оттуда, но не в коем случае не копировать полностью, то есть наш сайт ...
Нужен дизайн сайта с хорошей matte`шной шапкой
Требуется редизайн для сайта компании, занимающийся строительством домов из бревна (срубов из оцилиндрованного бревна).
Гонорар — 10000 руб. Порядок оплаты: предоплата — 3000, после одобрения и сдачи главной страницы — 4000, в финале (после внутренних страниц) — оставшиеся 3000.
В рамках проекта нужно будет отрисовать:
1. Главную страницу
2. Страницу с групповым представлением объектов, пример: goo.gl/0GOYK
3. Страницу с объектом и его фотографиями, пример: goo.gl/RUa3H
4. Страницу с формой заказа, пример: goo.gl/ZGgYD
Порядок работы подразумевается такой:
1. Эскиз главной
2. Комментарии и внесение правок
3. Доведения главной до ума
4. Окончательное и бесповоротное утверждение главной страницы с нашей стороны, сдача PSD главной
5. Отрисовка внутренних страниц
Шапка и подвал на всех страницах будут одинаковые. Для шапки надо сделать качественную иллюстрацию (в стиле matte painting). Пример дизайна, который нравится по уровню исполнения — прилагаю в виде файла.
Ваш пол, возраст, страна проживания — значения для проекта не имеют, лишь бы качественно решили задачу.
Спасибо за ваш отклик! Исполнителя будем выбирать по работам в портфолио.
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