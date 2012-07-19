Нужен дизайн сайта с хорошей matte`шной шапкой

Требуется редизайн для сайта компании, занимающийся строительством домов из бревна (срубов из оцилиндрованного бревна).

Гонорар — 10000 руб. Порядок оплаты: предоплата — 3000, после одобрения и сдачи главной страницы — 4000, в финале (после внутренних страниц) — оставшиеся 3000.

В рамках проекта нужно будет отрисовать:

1. Главную страницу

2. Страницу с групповым представлением объектов, пример: goo.gl/0GOYK

3. Страницу с объектом и его фотографиями, пример: goo.gl/RUa3H

4. Страницу с формой заказа, пример: goo.gl/ZGgYD

Порядок работы подразумевается такой:

1. Эскиз главной

2. Комментарии и внесение правок

3. Доведения главной до ума

4. Окончательное и бесповоротное утверждение главной страницы с нашей стороны, сдача PSD главной

5. Отрисовка внутренних страниц

Шапка и подвал на всех страницах будут одинаковые. Для шапки надо сделать качественную иллюстрацию (в стиле matte painting). Пример дизайна, который нравится по уровню исполнения — прилагаю в виде файла.

Ваш пол, возраст, страна проживания — значения для проекта не имеют, лишь бы качественно решили задачу.

Спасибо за ваш отклик! Исполнителя будем выбирать по работам в портфолио.