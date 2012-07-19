Дизайн сайта без натяжки.

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок191 просмотр

Здравствуйте!

Нужен дизайн сайта на dle одной популярной развлекательной серии.

Без натяжки..

DLE
13 лет назад
tdd
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $250

    Есть сайт mirintrade.ru, требуется сделать редизайн "морды", поскольку имеющийся дизайн достаточно убогий. Нам нравится дизайн вида npo-ens.com, можно какие-то идеи заимствовать оттуда, но не в коем случае не копировать полностью, то есть наш сайт ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим дизайн промо-сайта

    $250

    Необходим классный дизайн промо-сайта. Есть ТЗ и графика (фото, продукция и т.д.). Есть приблизительное видение. Вообще на данный момент есть очень острая необходимость в хорошем дизайнере за адекватные деньги. В месяц можем давать 4-6 ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо «нарисовать» 10 красивых шапок PSD

    Здравствуйте, необходимо «нарисовать» 10 красивых шапок PSD для сателлитов, размером 1000*250px по следующим темам: 1.Любимые Фильмы: отзывы, рекомендации, обсуждения 2.Портал города Москвы 3. Портал о лучших Сериалах всего мира ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие правки по дизайну

    Добрый день. Есть проект http://www.mfsproject.com/ и есть его подраздел "форум" http://www.mfsproject.com/phpbbforum/ Задача нарисовать дизайн форума по его структуре в стиле всего сайта. Некоторые уточнения: -заменить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн

    $250

    Нужен дизайн сайта, ниже приведу примеры сайтов которые нравятся. dahmira.com travira.ru Те что НЕ нравятся: neoforce.by neoforce.ru Все просто и лаконично. ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта по ремонтам

    $250

    Требуется дизайн сайта по ремонтам , сайт будет содержать следующие разделы Регистрация/Авторизация как работодатель. Регистрация/Авторизация как мастер / фирма. Личный кабинет работодателя. Личный кабинет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Промо-сайт верблюжьего одеяла

    $100

    Требуется разработать дизайн промо-страницы верблюжьего одеяла и по аналогии - страницы с овечьим одеялом. Подробное задание в приложенном файле. Просьба к тем,кто решит работать над проектом: Если нет идей - не тратьте мое ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад