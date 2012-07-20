Есть сайт mirintrade.ru, требуется сделать редизайн "морды", поскольку имеющийся дизайн достаточно убогий. Нам нравится дизайн вида npo-ens.com, можно какие-то идеи заимствовать оттуда, но не в коем случае не копировать полностью, то есть наш сайт ...
Нужен дизайн для платников
Здравствуйте, нужен дизайн для платников. Тематика: софт и игровая.
Нужно всё сделать просто и красиво, минимализм с оттенками чего-то красочного. :)
Главная задача, чтобы всё было удобно, пользователь зашел на сайт, посмотрел на оформление, ознакомился с краткой информацией и скачал, кнопочку скачать надо тоже выделить красиво по идее, чтобы она была заметна, ещё надо оформить страницу с внутр. новостями, но там надо сделать всё просто, вся опора на главную страницу. Желательно ещё нужна верстка (если есть верстальщик).
Показывайте ваши работы из портфолио, скидывайте контакты и примерную стоимость работы.
// Ищу исполнителя на постояннку.
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