Здравствуйте, нужен дизайн для платников. Тематика: софт и игровая.

Нужно всё сделать просто и красиво, минимализм с оттенками чего-то красочного. :)

Главная задача, чтобы всё было удобно, пользователь зашел на сайт, посмотрел на оформление, ознакомился с краткой информацией и скачал, кнопочку скачать надо тоже выделить красиво по идее, чтобы она была заметна, ещё надо оформить страницу с внутр. новостями, но там надо сделать всё просто, вся опора на главную страницу. Желательно ещё нужна верстка (если есть верстальщик).

Показывайте ваши работы из портфолио, скидывайте контакты и примерную стоимость работы.

// Ищу исполнителя на постояннку.