Нужен дизайн для платников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок214 просмотров

Здравствуйте, нужен дизайн для платников. Тематика: софт и игровая.

Нужно всё сделать просто и красиво, минимализм с оттенками чего-то красочного. :)

Главная задача, чтобы всё было удобно, пользователь зашел на сайт, посмотрел на оформление, ознакомился с краткой информацией и скачал, кнопочку скачать надо тоже выделить красиво по идее, чтобы она была заметна, ещё надо оформить страницу с внутр. новостями, но там надо сделать всё просто, вся опора на главную страницу. Желательно ещё нужна верстка (если есть верстальщик).

Показывайте ваши работы из портфолио, скидывайте контакты и примерную стоимость работы.

// Ищу исполнителя на постояннку.

13 лет назад
teodorzec
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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