Приватно для Королевой Елены

В очередной раз получила долю приятных эмоций и творческой свободы благодаря работе над проектом Константина. Замечательно то, что Константин, как заказчик, понимает и принимает разнообразные решения и идеи, всегда готов обсудить и выслушать точку зрения исполнителя. С удовольствием готова приступать к новым задачам. Спасибо вам, Константин, за плодотворное сотрудничество! Мне, как исполнителю, чрезвычайно комфортно и приятно работать с вами!