Приватно для Королевой Елены

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки154 просмотра

Дизайн интернет-магазина подарков.

13 лет назад
pelyhkonst
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$500
14 дней
Елена не только рисует красивые дизайны, но и заботится об их функциональности (осмысливает назначение сайта, вникает в тему, предлагает различные решения), так что дизайн, который мы получили, и красив и отвечает целям нашего бизнеса. Спасибо! Следующий раз снова к Елене!
В очередной раз получила долю приятных эмоций и творческой свободы благодаря работе над проектом Константина. Замечательно то, что Константин, как заказчик, понимает и принимает разнообразные решения и идеи, всегда готов обсудить и выслушать точку зрения исполнителя. С удовольствием готова приступать к новым задачам. Спасибо вам, Константин, за плодотворное сотрудничество! Мне, как исполнителю, чрезвычайно комфортно и приятно работать с вами!

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад