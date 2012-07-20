"Одеть" дизайн на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки145 просмотров

есть готовый дизайн сайта необходимо "надеть" его на наш персональный сайт.

13 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн для платников

    $50

    Здравствуйте, нужен дизайн для платников. Тематика: софт и игровая. Нужно всё сделать просто и красиво, минимализм с оттенками чего-то красочного. :) Главная задача, чтобы всё было удобно, пользователь зашел на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен крутой продающий дизайн сайта

    $500

    Тема: Здоровое питание. Коррекция веса. Нужен: ПРОДАЮЩИЙ дизайн. В дизайне всё должно быть направленно на ПРОДАЖУ. Человек должен влюбиться в сайт, в картинку, в то как всё удобно расположено и красиво ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно создать шапку

    Всем привет. Нужно создать шапку на строительную тематику. Плачу 150 рублей, примеры шапки иметь обязательно (не важно какой тематики)

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна сайта офисной мебели

    $110

    Объявляется конкурс на разработку дизайна сайта для сайта (интернет-магазина) мебельной компании. Для участия в конкурсе необходимо до 22 июля прислать свою работу, соответствующую требованиям технического задания, находящегося во вложении. Участники конкурса могут присылать ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать уникальный дизайн сайта

    $650

    Нужен дизайнер который сможет вручную отрисовать шапку сайта, разработать логотип и остальные элементы включая иконки. Детально в ПМ. Оплата по факту нарисовали то что нам нужно мы оплатили.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад