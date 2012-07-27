Приватный проект для Алексея Дубинского

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки119 просмотров

Сверстать макет магазина.

13 лет назад
impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hfts_rider
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Качественно выполнил верстку специфического макета. Помог с натяжкой на движок. Рекомендую.
Оплата как всегда вовремя, готов сотрудничать дальше! Всем советую!

Заявки фрилансеров

hfts_rider
Алексей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад