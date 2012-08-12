Дизайн сайта

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Завершен41 заявка271 просмотр

Необходимо разработать дизайн главной страницы.

В приложении состав информации на главной. Также надо будет разработать еще 6 внутренних страниц.

Выбранному исполнителю будет предоставлено ТЗ.

т.к. задание хорошо описано, жду предложений по срокам и ценам по главной странице, т.е. за сколько вы разработаете главную и в какие сроки.

13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

m8design
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$100
5 дней
Хорошее понимание деталей проекта. Все сделано согласно ТЗ. Рекомендую.
Очень подробное ТЗ, все четко и ясно, ничего лишнего, с оплатой нет проблем. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

m8design
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад