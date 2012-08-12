Тема: Здоровое питание. Коррекция веса. Нужен: ПРОДАЮЩИЙ дизайн. В дизайне всё должно быть направленно на ПРОДАЖУ. Человек должен влюбиться в сайт, в картинку, в то как всё удобно расположено и красиво ...
Дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн главной страницы.
В приложении состав информации на главной. Также надо будет разработать еще 6 внутренних страниц.
Выбранному исполнителю будет предоставлено ТЗ.
т.к. задание хорошо описано, жду предложений по срокам и ценам по главной странице, т.е. за сколько вы разработаете главную и в какие сроки.
Выбранный исполнитель
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