Необходимо разработать дизайн главной страницы.

В приложении состав информации на главной. Также надо будет разработать еще 6 внутренних страниц.

Выбранному исполнителю будет предоставлено ТЗ.

т.к. задание хорошо описано, жду предложений по срокам и ценам по главной странице, т.е. за сколько вы разработаете главную и в какие сроки.