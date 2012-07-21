Тема: Здоровое питание. Коррекция веса. Нужен: ПРОДАЮЩИЙ дизайн. В дизайне всё должно быть направленно на ПРОДАЖУ. Человек должен влюбиться в сайт, в картинку, в то как всё удобно расположено и красиво ...
Дизайн на тему "обогреватели"
Нужен аккуратный дизайн для сайта который будет специализироваться продажей электрообогревателей. Дизайн нужен с версткой, т.к. не просто psd шаблон.
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