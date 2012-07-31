Приватно для Евтушенко Виктор (phoenixbig)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка85 просмотров

Дизайн сайта и пару внтренних

13 лет назад
seregakote
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад
$150
4 дня
Хочу поблагодарить Виктора ! Работа выполнена великолепно быстро и качественно , человек понимает с полуслова , быстро и оперативно исправления до полного утверждения дизайна . Рекомендую как хорошего человека и дизайнера .
Человек очень адекватный и пунктуальный. Оплата своевременная. Благодарю за проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! +10 баллов

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад