Тема: Здоровое питание. Коррекция веса. Нужен: ПРОДАЮЩИЙ дизайн. В дизайне всё должно быть направленно на ПРОДАЖУ. Человек должен влюбиться в сайт, в картинку, в то как всё удобно расположено и красиво ...
Приватно для Евтушенко Виктор (phoenixbig)
Дизайн сайта и пару внтренних
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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