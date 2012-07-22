Приватный проект для Камалдинова Шерзода (gd-art)

Работал с Шерзодом ранее - как фрилансер Обратил внимание, какой он талантливый дизайнер Решил обратиться за дизайном - и не пожалел Шерзод попал в дизайн с первого раза - даже переделывать не пришлось сделал дизайн буквально за несколько часов - чем меня очень удивил - я не думал что можно так оперативно и качественно работать Цена более чем приемлимая В общем - 10 баллов, полный позитив и буду обращаться ещё. Чего и другим рекомендую Мой +