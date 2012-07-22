Тема: Здоровое питание. Коррекция веса. Нужен: ПРОДАЮЩИЙ дизайн. В дизайне всё должно быть направленно на ПРОДАЖУ. Человек должен влюбиться в сайт, в картинку, в то как всё удобно расположено и красиво ...
Приватный проект для Камалдинова Шерзода (gd-art)
Завершен1 заявка94 просмотра
Нарисовать дизайн сайта
Подробности по скайпу
13 лет назад
Владислав eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
13 лет назад
$200
1 день
Работал с Шерзодом ранее - как фрилансер Обратил внимание, какой он талантливый дизайнер Решил обратиться за дизайном - и не пожалел Шерзод попал в дизайн с первого раза - даже переделывать не пришлось сделал дизайн буквально за несколько часов - чем меня очень удивил - я не думал что можно так оперативно и качественно работать Цена более чем приемлимая В общем - 10 баллов, полный позитив и буду обращаться ещё. Чего и другим рекомендую Мой +
С удовольствием работал! Четко поставил ТЗ и требования к макету. Не было задержек по оплате и утверждению. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика!
Заявки фрилансеров
13 лет назад
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