Приватный проект для Камалдинова Шерзода (gd-art)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка94 просмотра

Нарисовать дизайн сайта

Подробности по скайпу

13 лет назад
eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$200
1 день
Работал с Шерзодом ранее - как фрилансер Обратил внимание, какой он талантливый дизайнер Решил обратиться за дизайном - и не пожалел Шерзод попал в дизайн с первого раза - даже переделывать не пришлось сделал дизайн буквально за несколько часов - чем меня очень удивил - я не думал что можно так оперативно и качественно работать Цена более чем приемлимая В общем - 10 баллов, полный позитив и буду обращаться ещё. Чего и другим рекомендую Мой +
С удовольствием работал! Четко поставил ТЗ и требования к макету. Не было задержек по оплате и утверждению. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад