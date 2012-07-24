Оформить канал на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка113 просмотров

Необходимо по зарегистрированной почте оформить канал на YouTube.

Простой дизайн, залить видео, поставить комменты.

Все очень и очень просто.

Жду ваших предложений по срокам и стоимости работ, только от тех кто уже знает как и что делать.

13 лет назад
1VIZITKA
Дмитрий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
13 лет назад
$35
1 день
Спасибо Антон за работу. Все качественно в срок, все выполнено с моих слов в точности. Рекомендую как адекватного исполнителя.
Приятно работать с Дмитрием - предоплата и оплата без задержек, четкое ТЗ и интересный проект.

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
13 лет назад