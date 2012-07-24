Сверстать макет магазина.
Оформить канал на YouTube
Необходимо по зарегистрированной почте оформить канал на YouTube.
Простой дизайн, залить видео, поставить комменты.
Все очень и очень просто.
Жду ваших предложений по срокам и стоимости работ, только от тех кто уже знает как и что делать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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