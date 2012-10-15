Дизайн сайта (Праздники)

Потребуется около 10 различных страниц. На каждую страницу будет выдан лейаут, по образу и подобию приколотого. Приколотый для морды. Дизайн с рассчетом на фиксированную верстку. Весь дизайн планируется черно*-белым с мелкими красными вкраплениями на ...