Всего 30 оригинальных текстов Нужно 5 текстов по 1200 знаков на тему игры Р. Киоски денежный поток . 20 текстов 1500 знаков на тему планирования бюджета , . Невидимые ежемесячные траты, сложный процент , экономия , дополнительные ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать видео скелета на белом фоне, который поворачивается вокруг собственной оси скелета можно взять отсюда или предложить своегоВидеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
изменить цвет кнопок меню фон убрать лишние блоки перенести блоки и др. Полное описание см в прикрепленном файлеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Написать тексты для сайта. тематика праздника. Необходимый объем 700-1000 символов в каждый раздела. Детские дни рождения Дни рождения Юбилеи Календарные праздники 1 сентября (можно как дома отпраздновать так и пригласить нас в школу , сад и тд) 23 февраля 8 марта Выпускные вечера День ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
https://vk.com/prazdnikdetskii - тема группы детские праздники, аниматоры и шоу мыльных пузырей и прочее. Необходимо наполнить группу интересным материаллом + расскрутка. В основном интересует именно раскрутка данной группы. Нужны пользоватли из Москвы 80% и Московской ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
О нас (организация прадников) Свадьба (тамада на свадьбу, орагинация свадьбы, свадьба под ключ ) Детский праздник (аниматоры, заказ аниматоров, аниматоры на детский праздник, детский праздник)Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
русифицировать, переместить блоки, изменить шрифты, сделать структуру сайта, выложить контент 4 станиц, удалить пару блоков, сделать путь где находится человек , чтобы в меню подсвечивалось, связать с группа в контакте . см приложение. просьба писать ориентировочную ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Скопировать почти или полностью дизайн сайта http://www.pnicolai.com/Default.asp?PGFLngID=1 именно этой страницы. Сайт будет на php конзин и каталогов быть не должно. все страницы добавляются вручную. без админки. от вас требуется сверстать 3-4 страницы. выдать в понятном коде ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно перевести из dwg в dwf 55 000 файлов. Предоплаты не будет или будет минимальной. Лучше через "безопас. сделки"Прочее4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
В связи с переходом на новую версию php не работают некоторые функции в магазине не основе script-shop.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 лет назад
создать банер для интернет магазина магазин парфюмерииБаннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад