pcholka

Светлана Антонова pcholka

 
40 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$31
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тексты на заказ

    Всего 30 оригинальных текстов  Нужно 5 текстов по 1200 знаков на тему игры Р. Киоски денежный поток . 20 текстов 1500 знаков на тему планирования бюджета , . Невидимые ежемесячные траты, сложный процент , экономия , дополнительные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поворт скелета

    Нужно сделать видео скелета на белом фоне, который поворачивается вокруг собственной оси скелета можно взять отсюда или предложить своего

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты для сайта праздников

    Написать тексты для сайта. тематика праздника. Необходимый объем 700-1000 символов в каждый раздела. Детские дни рождения Дни рождения Юбилеи Календарные праздники 1 сентября (можно как дома отпраздновать так и пригласить нас в школу , сад и тд) 23 февраля 8 марта Выпускные вечера День ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнить группу живыми участниками, наполнить.

    https://vk.com/prazdnikdetskii - тема группы детские праздники, аниматоры и шоу мыльных пузырей и прочее. Необходимо наполнить группу интересным материаллом + расскрутка. В основном интересует именно раскрутка данной группы. Нужны пользоватли из Москвы 80% и Московской ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 3 seo адаптированных текста для сайта

    О нас (организация прадников) Свадьба (тамада на свадьбу, орагинация свадьбы, свадьба под ключ ) Детский праздник (аниматоры, заказ аниматоров, аниматоры на детский праздник, детский праздник)

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделать шаблон Drupal

    русифицировать, переместить блоки, изменить шрифты, сделать структуру сайта, выложить контент 4 станиц, удалить пару блоков, сделать путь где находится человек , чтобы в меню подсвечивалось, связать с группа в контакте . см приложение. просьба писать ориентировочную ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт

    1. Скопировать почти или полностью дизайн сайта http://www.pnicolai.com/Default.asp?PGFLngID=1 именно этой страницы. Сайт будет на php конзин и каталогов быть не должно. все страницы добавляются вручную. без админки. от вас требуется сверстать 3-4 страницы. выдать в понятном коде ...

    PHPДизайн сайта
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод файлов dwg в dwf

    Нужно перевести из dwg в dwf 55 000 файлов. Предоплаты не будет или будет минимальной. Лучше через "безопас. сделки"

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Popolitov_Ilya
35 летИндонезия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$31
10 баллов
4 года назад
Тексты на заказ
Отличный заказчик! Интересные работы и четко поставленные ТЗ, при том, что предоставляет возможность для творчества, не ограничивая жесткими рамками. Оплата была произведена во время и в полном объеме. Рекомендую для работы!
быстро выполнен заказ, будем еще работать чуть позже. Рекомендую
Ответный отзыв
Aleksoffsky
Алексей 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поворт скелета
Приятно было сотрудничать.
быстро и то что нужно
Ответный отзыв
Nattusia
Наталья 
45 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Переделать шаблон друпал
Отличный заказчик. Работать было удобно, легко и приятно. Спасибо.
Очень качественно выполнена задание, даже в большем объеме чем требовалось! Работали по сайтам на шаблоне drupal, очень хорошо знает данную админку.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Тексты для сайта праздников
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!
Очень грамотно написано и вовремя=)
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Написать 3 seo адаптированных текста для сайта
Спасибо за приятное сотрудничество!
Написано очень ярко, живо и легко. Тема праздники, свадьбы. Приятно удивлены. будем сотрудничать в будущем
Ответный отзыв