Проекты:

http://www.ukr.su - Всеукраинский Бизнес-Каталог

http://www.ohvat.com.ua - Информационный бизнес-справочник

http://www.domgrad.com - Торговая площадка

http://www.oknagrad.com - Сайт компании ООО «Окна Град» по продаже металлопластиковых окон. Реализован online заказ окон с индивидуальной конфигурацией и с подсчетом стоимости заказа.

http://www.worldhypermarket.com - Международный бизнес-портал и электронный гипермаркет.

http://www.rafsugar.com - Сайт Октябрьского сахарного комбината, г.Львов, написан полностью на flash

http://www.lovingstork.org - Сайт для международной компании по усыновлению детей. Был разработан уникальный дизайн, создана система управления для администратора.

http://ingwest.org - Сайт нашей компании.

http://www.911balsam.com - модуль новостей, подключения сайта к системе оплаты с помощью кредитных карточек.

http://philharmonic.kharkov.ua - Харьковская областная государственная филармония.

http://www.vipvision.net.ru - интернет магазин по распространению продукции международной компании Vision, реализована также on-line оплата с разных электронных систем.

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http://www.t-rock.ru - афиша, модуль новостей