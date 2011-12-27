Есть сверстаный дизайн, его нужно одеть на существующий движек magento. Он частично одетый, нужно закончить.
Проекты:
http://www.ukr.su - Всеукраинский Бизнес-Каталог
http://www.ohvat.com.ua - Информационный бизнес-справочник
http://www.domgrad.com - Торговая площадка
http://www.oknagrad.com - Сайт компании ООО «Окна Град» по продаже металлопластиковых окон. Реализован online заказ окон с индивидуальной конфигурацией и с подсчетом стоимости заказа.
http://www.worldhypermarket.com - Международный бизнес-портал и электронный гипермаркет.
http://www.rafsugar.com - Сайт Октябрьского сахарного комбината, г.Львов, написан полностью на flash
http://www.lovingstork.org - Сайт для международной компании по усыновлению детей. Был разработан уникальный дизайн, создана система управления для администратора.
http://ingwest.org - Сайт нашей компании.
http://www.911balsam.com - модуль новостей, подключения сайта к системе оплаты с помощью кредитных карточек.
http://philharmonic.kharkov.ua - Харьковская областная государственная филармония.
http://www.vipvision.net.ru - интернет магазин по распространению продукции международной компании Vision, реализована также on-line оплата с разных электронных систем.
http://tex.ingwest.org - Подраздел нашей компании по разработке электронного оборудования
http://www.t-rock.ru - афиша, модуль новостей
- $100Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужна не большая флеш-анимация с показом устройства теплых полов. Анимация наподобие как сделано на этом сайте: http://www.heatcable.com.ua/ анимация будет вставляться в шапку сайта. все данные по размеру и содержанию дам уже исполнителю.Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен дизайн для магазина теплых полов на основе magento, т.е чтобы была главная страница, страница списка продуктов и страница описания продукта. логотип сайта нужно тоже сделать, какой-нибудь простой, название сайта: teploportal пожеланий к дизайну особых нет, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад