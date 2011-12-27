pdalex1

Алексей Поддубный pdalex1

 
36 летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Проекты:

http://www.ukr.su - Всеукраинский Бизнес-Каталог

http://www.ohvat.com.ua - Информационный бизнес-справочник

http://www.domgrad.com - Торговая площадка

http://www.oknagrad.com - Сайт компании ООО «Окна Град» по продаже металлопластиковых окон. Реализован online заказ окон с индивидуальной конфигурацией и с подсчетом стоимости заказа.

http://www.worldhypermarket.com - Международный бизнес-портал и электронный гипермаркет.

http://www.rafsugar.com - Сайт Октябрьского сахарного комбината, г.Львов, написан полностью на flash

http://www.lovingstork.org - Сайт для международной компании по усыновлению детей. Был разработан уникальный дизайн, создана система управления для администратора.

http://ingwest.org - Сайт нашей компании.

http://www.911balsam.com - модуль новостей, подключения сайта к системе оплаты с помощью кредитных карточек.

http://philharmonic.kharkov.ua - Харьковская областная государственная филармония.

http://www.vipvision.net.ru - интернет магазин по распространению продукции международной компании Vision, реализована также on-line оплата с разных электронных систем.

http://tex.ingwest.org - Подраздел нашей компании по разработке электронного оборудования

http://www.t-rock.ru - афиша, модуль новостей

Новости для сайта

  • Флеш-анимация теплых полов

    $50

    Нужна не большая флеш-анимация с показом устройства теплых полов. Анимация наподобие как сделано на этом сайте: http://www.heatcable.com.ua/ анимация будет вставляться в шапку сайта. все данные по размеру и содержанию дам уже исполнителю.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для магазина теплых полов

    $100

    Нужен дизайн для магазина теплых полов на основе magento, т.е чтобы была главная страница, страница списка продуктов и страница описания продукта. логотип сайта нужно тоже сделать, какой-нибудь простой, название сайта: teploportal пожеланий к дизайну особых нет, ...

    Magento
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
DESIGN_S
46 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для магазина теплых полов
Сотрудничеством доволен
Работу выполнил в срок, качество работы тоже очень понравилось! На все замечания реагировал спокойно и быстро все доделывал и переделывал. В общем хороший исполнитель, буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
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Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Флеш-анимация теплых полов
Оплата была вовремя , заказчик с пониманием отнесся к рабочим моментам, всегда четко формулировал свои желания, всем рекомендую к сотрудничеству.
Работу сделал качественно, выполнил все требования и при необходимости переделывал. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв