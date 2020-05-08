pearwos

Ксения pearwos

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Удобный дизайн для ваших потенциальных покупателей!

Привет! Меня зовут Ксения и я занимаюсь UX / UI дизайном уже более 3х месяцев. Я учусь в Санкт-Петербурге в

ВУЗе «ЛЭТИ» по направлению «Информационные системы и технологии». 

Я создаю:  

  • Landing Page
  • Сайт-визитка
  • Интернет-магазин
  • Сайт-портфолио
Я не использую готовые шаблоны, а с нуля разрабатываю дизайн в Figma. Моя главная цель – удобство для пользователя.

Преимущества работы со мной:

﻿- Я удобно располагаю слои в макете: не раскидываю по всему проекту, а структурирую с понятными названиями.  Мои отступы – это целые чётные цифры. Верстальщику не придется лишний раз заглядывать в макет – он уже сам поймет где сколько пикселей нужно поставить.

- Я делаю адаптивный дизайн: для декстопа,планшета и мобильной версии.

- Неограниченное количество правок.

- Готова довести ваш проект до конца: проконтролировать работу программистов и конечный результат сайта (как он

выглядит, соответствует ли макету).

- Делаю несколько вариантов состояний кнопок: обычная, при наведении, при нажатии и т.д.

- Соблюдаю дедлайны, но в случае форс-мажоров обязательно предупрежу вас заранее. 

Этапы работы: 

- Внимательно изучаю ТЗ, полностью погружаясь в детали проекта, задаю уточняющие вопросы.

- Даю небольшой бриф, чтобы на 100% понять желания заказчика.

- Определяю срок и стоимость работы. 

- Предоплата в размере 30% (либо безопасная сделка).

- Согласование либо доработка проекта. Принимаю неограниченно количество правок.

- Утверждение

- Получение остатка оплаты.

- Передаю макет (ссылка либо архив).

- Отзывы друг у друга 

Мое портфолио:  Behance﻿

Оплата: 

На карту Сбербанк (предпочтительно, однако можно договориться о других способах) 

Мои контакты:

Личные сообщения

Почта:  [email protected]

Телеграм: @faikaf

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Я веду свой блог для единомышленников: @kseniagrusha

 

Буду рада сотрудничеству! Пишите.

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