Добрый день! Нужно разработать дизайн сервиса по поиску заведений (кафе, рестораны). Примерная структура как у сайта tripadvisor, booking. Объем работы очень большой. Страниц очень много. Срок: 4 месяца Подробное ТЗ ...
Привет! Меня зовут Ксения и я занимаюсь UX / UI дизайном уже более 3х месяцев. Я учусь в Санкт-Петербурге в
ВУЗе «ЛЭТИ» по направлению «Информационные системы и технологии».
Я создаю:
- Landing Page
- Сайт-визитка
- Интернет-магазин
- Сайт-портфолио
Преимущества работы со мной:
- Я удобно располагаю слои в макете: не раскидываю по всему проекту, а структурирую с понятными названиями. Мои отступы – это целые чётные цифры. Верстальщику не придется лишний раз заглядывать в макет – он уже сам поймет где сколько пикселей нужно поставить.
- Я делаю адаптивный дизайн: для декстопа,планшета и мобильной версии.
- Неограниченное количество правок.
- Готова довести ваш проект до конца: проконтролировать работу программистов и конечный результат сайта (как он
выглядит, соответствует ли макету).
- Делаю несколько вариантов состояний кнопок: обычная, при наведении, при нажатии и т.д.
- Соблюдаю дедлайны, но в случае форс-мажоров обязательно предупрежу вас заранее.
Этапы работы:
- Внимательно изучаю ТЗ, полностью погружаясь в детали проекта, задаю уточняющие вопросы.
- Даю небольшой бриф, чтобы на 100% понять желания заказчика.
- Определяю срок и стоимость работы.
- Предоплата в размере 30% (либо безопасная сделка).
- Согласование либо доработка проекта. Принимаю неограниченно количество правок.
- Утверждение
- Получение остатка оплаты.
- Передаю макет (ссылка либо архив).
- Отзывы друг у друга
Мое портфолио: Behance
Оплата:
На карту Сбербанк (предпочтительно, однако можно договориться о других способах)
Мои контакты:Личные сообщения
Почта: [email protected]
Телеграм: @faikaf
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Буду рада сотрудничеству! Пишите.
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