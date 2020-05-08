Удобный дизайн для ваших потенциальных покупателей!

Привет! Меня зовут Ксения и я занимаюсь UX / UI дизайном уже более 3х месяцев. Я учусь в Санкт-Петербурге в

ВУЗе «ЛЭТИ» по направлению «Информационные системы и технологии».

Я создаю:

Landing Page

Сайт-визитка

Интернет-магазин

Сайт-портфолио

Я не использую готовые шаблоны, а с нуля разрабатываю дизайн в. Моя главная цель – удобство для пользователя.

Преимущества работы со мной:

﻿- Я удобно располагаю слои в макете: не раскидываю по всему проекту, а структурирую с понятными названиями. Мои отступы – это целые чётные цифры. Верстальщику не придется лишний раз заглядывать в макет – он уже сам поймет где сколько пикселей нужно поставить.

- Я делаю адаптивный дизайн: для декстопа,планшета и мобильной версии.

- Неограниченное количество правок.

- Готова довести ваш проект до конца: проконтролировать работу программистов и конечный результат сайта (как он

выглядит, соответствует ли макету).

- Делаю несколько вариантов состояний кнопок: обычная, при наведении, при нажатии и т.д.

- Соблюдаю дедлайны, но в случае форс-мажоров обязательно предупрежу вас заранее.

Этапы работы:

- Внимательно изучаю ТЗ, полностью погружаясь в детали проекта, задаю уточняющие вопросы.

- Даю небольшой бриф, чтобы на 100% понять желания заказчика.

- Определяю срок и стоимость работы.

- Предоплата в размере 30% (либо безопасная сделка).

- Согласование либо доработка проекта. Принимаю неограниченно количество правок.

- Утверждение

- Получение остатка оплаты.

- Передаю макет (ссылка либо архив).

- Отзывы друг у друга

Мое портфолио: Behance﻿

Оплата:

На карту Сбербанк (предпочтительно, однако можно договориться о других способах)

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Телеграм: @faikaf

Возможно, вам будет интересно:

Я веду свой блог для единомышленников: @kseniagrusha

Буду рада сотрудничеству! Пишите.