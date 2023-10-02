petrasher

Артур petrasher

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
"Слова, которые работают для вас."

Создание с нуля своих и модернизация чужих текстовых идей. Тюнинг словарных оборотов/мощностей/возможностей.

Выполняю/создаю/оживляю качественно в срок:

- авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)

- SMM-тексты

- SEO-статьи, LSI

- рерайт

- копирайтинг

- информационные статьи

- редакция/фирменная упаковка текста

- контент, интригующий читателя, задевающий за живое, заставляющий взглянуть по новому на давно осмысленные вещи

Разработка эффективного нейминга и крутых слоганов.

В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.

НЕ ВЫПОЛНЯЮ ЗАКАЗ:

- для личностей, которые сами не знают , чего хотят

- бесплатно (даже если он тестовый)

Образование: высшее экономическое

Особые характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.

Хобби: Музыка, спорт

Портфолио

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#281
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#321
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#353
Продающие тексты
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#590
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $4от 1 дня
#3198