"Слова, которые работают для вас."

Создание с нуля своих и модернизация чужих текстовых идей. Тюнинг словарных оборотов/мощностей/возможностей.

Выполняю/создаю/оживляю качественно в срок:

- авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)

- SMM-тексты

- SEO-статьи, LSI

- рерайт

- копирайтинг

- информационные статьи

- редакция/фирменная упаковка текста

- контент, интригующий читателя, задевающий за живое, заставляющий взглянуть по новому на давно осмысленные вещи

Разработка эффективного нейминга и крутых слоганов.

В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.

НЕ ВЫПОЛНЯЮ ЗАКАЗ:

- для личностей, которые сами не знают , чего хотят

- бесплатно (даже если он тестовый)

Образование: высшее экономическое

Особые характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.

Хобби: Музыка, спорт