Создание с нуля своих и модернизация чужих текстовых идей. Тюнинг словарных оборотов/мощностей/возможностей.
Выполняю/создаю/оживляю качественно в срок:
- авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)
- SMM-тексты
- SEO-статьи, LSI
- рерайт
- копирайтинг
- информационные статьи
- редакция/фирменная упаковка текста
- контент, интригующий читателя, задевающий за живое, заставляющий взглянуть по новому на давно осмысленные вещи
Разработка эффективного нейминга и крутых слоганов.
В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.
НЕ ВЫПОЛНЯЮ ЗАКАЗ:
- для личностей, которые сами не знают , чего хотят
- бесплатно (даже если он тестовый)
Образование: высшее экономическое
Особые характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.
Хобби: Музыка, спорт
Портфолио
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