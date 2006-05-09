В крупный игровой проект требуется php программист, работа удалённо, на постоянной основе, полный рабочий день с 10 до 19 часов по московскому времени. Возможно изменение часов работы. Требования: -Опыт работы PHP-программистом от двух лет -Опыт работы с базами ...
- $1000Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются дополнительные флэш-игры для интернет-казино. Игр много, постоянное сотрудничество. Сделка будет через сервис, 100% после изготовления., так что всякого рода кидальщиков прошу не беспокоить. Полностью вид игр и правила, после контакта со мной.Разработка игр7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо написать rss грабер на С++ под unix. Функционал: Парсер - задаются параметры которые необходимо грабить. rss ленты - списко rss лент с которых нужно грабить. конфиг - необходимые параметры для цункционирования системы замена текста - что и как заменять ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Что есть: Установлен и настроен red5 flash server Установлен и настроен mplayer/mencoder и кодек VP6 Установлен и настроен ffmpeg и кодек VP6 Имеется база конвертированных .flv видео файлов Все .flv файлы обработаны flvtool2 утилитой. Есть flash player - http://www.agriya.com/products.html#flvPlayer Исходные коды для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $30
Необходимо конвертировать скрипт написаный на языке perl в php. Скрипт не большой. Сроки очень сжатые.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
На временную или постоянную работу требуется веб администратор. Цель: мониторинг и настройка удаленного сервера на базе OS centos 4.x. Требования: знание OS Centos 4.x; Apache 2.x; Php 5.x; Mysql 4.x-5.x. Не обязательно, но очень желательно знать настройку mplayer/mencoder ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо перевести языковые файлы скрипта. Файлы имеют следующую структуру. Например: $LANG['index_added'] = 'Added:'; $LANG['index_from'] = 'From:'; $LANG['index_views'] = 'Views:'; $LANG['index_title_recommended_videos'] = 'Recommended'; $LANG['index_title_recoentlyviewed_videos'] = 'Recently viewed'; Соответственно переводить необходимо только: Added, From, View, Recommended, Recently viewed. Перевод необходимо сделать в кратчайшие сроки. Количество файлов около ...Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
На сайте установлен скрипт каталога программ. В нем есть панель, через которую происходит добавление программ. Необходимо наполнить сайт как можно большим количеством программ. Возможно долгосрочное сотрудничество, с ежедневным обновлением. Работа монотонная, но простая. Ни чего сложного нет. Оплата $0,05 ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт18 лет назад
Есть скрипт онлайн игры. Он уже установлен на сервер. В нем не работают некоторые функции: бой+недвижимость. Суть работы: 1) необходимо устранить ошибки (что бы заработали бои и функция недвижимости) 2) прикрутить игру к смс сервисам. Более подробнее, можно узнать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Есть скрипт онлайн игры. Он уже установлен на сервер. В нем не работают некоторые функции: бой+недвижимость. Суть работы: 1) необходимо устранить эти ошибки (что бы заработали бои и функция недвижимости) 2) Доработать игру так, что бы можно было играть ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходим специалист для настройки сервера. Конкретно разобраться, почему неправильно работает php.Настройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт18 лет назад
Здравствуйте! Необходим специалист для мелкой доработки + настройки скрипта. Суть в следующем: необходимо в php скрипте исправить код так, что бы можно было привязать скрипт к mod_rewrite. Так же необходимо настроить на удаленном сервере скрипт поисковой системы.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт метапоисковой системы на двух языках (Русский и Английский). На английском языке метапоисковая система должна искать через Google и Yahoo. На Русском - через Yandex и Rambler. В системе должен быть рекламный модуль. Для ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад