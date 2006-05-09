pharaon

Владимир Новицкий pharaon

 
41 годРоссия/Сочи
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP программист в крупный проект

    $1000

    В крупный игровой проект требуется php программист, работа удалённо, на постоянной основе, полный рабочий день с 10 до 19 часов по московскому времени. Возможно изменение часов работы. Требования: -Опыт работы PHP-программистом от двух лет -Опыт работы с базами ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Игры для интернет казино

    Требуются дополнительные флэш-игры для интернет-казино. Игр много, постоянное сотрудничество. Сделка будет через сервис, 100% после изготовления., так что всякого рода кидальщиков прошу не беспокоить. Полностью вид игр и правила, после контакта со мной.

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Rss грабер

    $100

    Необходимо написать rss грабер на С++ под unix. Функционал: Парсер - задаются параметры которые необходимо грабить. rss ленты - списко rss лент с которых нужно грабить. конфиг - необходимые параметры для цункционирования системы замена текста - что и как заменять ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт webtv

    $250

    Что есть: Установлен и настроен red5 flash server Установлен и настроен mplayer/mencoder и кодек VP6 Установлен и настроен ffmpeg и кодек VP6 Имеется база конвертированных .flv видео файлов Все .flv файлы обработаны flvtool2 утилитой. Есть flash player - http://www.agriya.com/products.html#flvPlayer Исходные коды для ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб администратор

    $50

    На временную или постоянную работу требуется веб администратор. Цель: мониторинг и настройка удаленного сервера на базе OS centos 4.x. Требования: знание OS Centos 4.x; Apache 2.x; Php 5.x; Mysql 4.x-5.x. Не обязательно, но очень желательно знать настройку mplayer/mencoder ...

    PHPMySQLCentOSApache
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод скрипта на русский язык

    $50

    Необходимо перевести языковые файлы скрипта. Файлы имеют следующую структуру. Например: $LANG['index_added'] = 'Added:'; $LANG['index_from'] = 'From:'; $LANG['index_views'] = 'Views:'; $LANG['index_title_recommended_videos'] = 'Recommended'; $LANG['index_title_recoentlyviewed_videos'] = 'Recently viewed'; Соответственно переводить необходимо только: Added, From, View, Recommended, Recently viewed. Перевод необходимо сделать в кратчайшие сроки. Количество файлов около ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Наполнение сайта с программами

    На сайте установлен скрипт каталога программ. В нем есть панель, через которую происходит добавление программ. Необходимо наполнить сайт как можно большим количеством программ. Возможно долгосрочное сотрудничество, с ежедневным обновлением. Работа монотонная, но простая. Ни чего сложного нет. Оплата $0,05 ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Устранение ошибок в скрипте + доработка

    Есть скрипт онлайн игры. Он уже установлен на сервер. В нем не работают некоторые функции: бой+недвижимость. Суть работы: 1) необходимо устранить ошибки (что бы заработали бои и функция недвижимости) 2) прикрутить игру к смс сервисам. Более подробнее, можно узнать ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Устранение ошибок в скрипте + доработка

    Есть скрипт онлайн игры. Он уже установлен на сервер. В нем не работают некоторые функции: бой+недвижимость. Суть работы: 1) необходимо устранить эти ошибки (что бы заработали бои и функция недвижимости) 2) Доработать игру так, что бы можно было играть ...

    PHPMySQL
    Тестирование ПО9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Мелкие доработки + настройка

    Здравствуйте! Необходим специалист для мелкой доработки + настройки скрипта. Суть в следующем: необходимо в php скрипте исправить код так, что бы можно было привязать скрипт к mod_rewrite. Так же необходимо настроить на удаленном сервере скрипт поисковой системы.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Метапоисковая система

    $100

    Необходимо написать скрипт метапоисковой системы на двух языках (Русский и Английский). На английском языке метапоисковая система должна искать через Google и Yahoo. На Русском - через Yandex и Rambler. В системе должен быть рекламный модуль. Для ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
andruxin
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Convert perl to php
Сотрудничеством доволен. Оплата была произведена полностью, несмотря на то, что я затянул сроки. Сам старался сделать все быстрее, и хорошо, что Владимир не нервничал, по крайней мере явно. Спокойное общение очень располагает к работе без ошибок.
Сделано все качественно. Единственное но, чуточку не уложился в сроки. Но это не суть важно!
Ответный отзыв
Alitor
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Перевод скрипта на русский язык
Сделка прошла без сучка, без задоринки. Новицкий Владимир оплатил полную сумму еще на середине работы и предлагал всяческую помощь и поддержку. Было очень приятно сотрудничать.
Перевод выполнен профессионально и в кратчайшие сроки. Очень приятно было иметь дело с этим человеком.
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