Есть скрипт онлайн игры. Он уже установлен на сервер. В нем не работают некоторые функции: бой+недвижимость. Суть работы: 1) необходимо устранить эти ошибки (что бы заработали бои и функция недвижимости) 2) Доработать игру так, что бы можно было играть ...