phlbt

Виталий phlbt

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайтов (html5, css3 (bootstrap 4), javascript (jquery, UI), php)

Услуги :

  • Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка: Landing page, сайт визитка.
  • Доработка верстки.
  • Адаптация сайтов под мобильные устройства.
  • Сотрудничество на постоянной основе.

Навыки:

  • HTML5, CSS3,  JavaScript, jQuery, Photoshop, PHP, MySQL
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 4.
  • Комментарии кода.

Оплата:

  • Оплата по частям.

Способы оплаты:

  • Сбербанк.
  • Qiwi.

﻿Время работы:

Круглосуточно - беру заказ и делаю, от времени суток не зависит.

Контакты: [email protected]

Telegram: phlbt

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Отзывы заказчиков

kizimenko
Иван 
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
2 балла
7 лет назад
Google Data studio данные из яндекс директа
Как уже кто-то писал человек просто пропал, ладно бы ответи "сорян я не смогу взяться за работу", а тут тупо игнор.
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Скрипт к браузеру
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
katochi
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$115
2 балла
7 лет назад
Вёрстка сайта
Работу не выполнил, сроки сорвал. Перестал выходить на связь. Взял проект в работу при наличии незаконченного предыдущего. Безответственный подход — не рекомендую.
Zhenia_Boin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно поделить скрипт на PHP Tizer Division
PHP
Рекомендую исполнителя! Помог разобраться и решить проблему очень быстро.
Отличный заказчик, оперативно решили задачу, был всегда на связи, оплата своевременно!
Ответный отзыв
x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка одной формы и одной формочки
AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
Все хорошо. Удачи Вам на веблансере :)
Отличный заказчик, чётко поставленное ТЗ и ответы на вопросы в процессе выполнения, оперативная оплата.
Ответный отзыв