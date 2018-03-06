Верстка сайтов (html5, css3 (bootstrap 4), javascript (jquery, UI), php)
Услуги :
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка: Landing page, сайт визитка.
- Доработка верстки.
- Адаптация сайтов под мобильные устройства.
- Сотрудничество на постоянной основе.
Навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Photoshop, PHP, MySQL
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 4.
- Комментарии кода.
Оплата:
- Оплата по частям.
Способы оплаты:
- Сбербанк.
- Qiwi.
Время работы:
Круглосуточно - беру заказ и делаю, от времени суток не зависит.
Контакты: [email protected]
Telegram: phlbt
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Отзывы заказчиков
$20
2 балла
7 лет назад
Как уже кто-то писал человек просто пропал, ладно бы ответи "сорян я не смогу взяться за работу", а тут тупо игнор.
$30
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$115
2 балла
7 лет назад
Работу не выполнил, сроки сорвал. Перестал выходить на связь. Взял проект в работу при наличии незаконченного предыдущего. Безответственный подход — не рекомендую.
$20
10 баллов
7 лет назад
PHP
Рекомендую исполнителя! Помог разобраться и решить проблему очень быстро.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оперативно решили задачу, был всегда на связи, оплата своевременно!
$50
10 баллов
7 лет назад
AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
Все хорошо. Удачи Вам на веблансере :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, чётко поставленное ТЗ и ответы на вопросы в процессе выполнения, оперативная оплата.