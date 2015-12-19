photostok

Алексей photostok

 
33 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Занимаюсь разработкой шаблонов на WordPress + версткой страниц PSD to HTML

Услуги:

- верстка графического дизайна (PSD, image formats) в  HTML5/CSS3

- адаптивная верстка (mobile friendly/responsive)

- интеграция статических сайтов в WordPress(CMS)

- создание шаблонов для WordPress

- интеграция JQuery плагинов

При заказе сайта на WordPress в качестве бонуса клиент получает:

- базовую защиту сайта от вредоносных атак

- интеграцию custom fields - для удобного заполнения контентом

- скидку на responsive/adaptive верстку

Мои последние работы

http://aquamake.biz/

индустрия-кемерово.рф

http://akril42.ru/

pmuelegance.nl

2-feet.nl

administratiebrigade.nl

carlacouture.nl

cocktailbar.nl

coare-group.com

middelink.best4uontwerp.nl

rederijceljo.nl

rigsolutions.nl

WordPressСайт на WordPressHTMLjQueryВерстка из PSD
Портфолио
Отзывы заказчиков
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Сверстать и натянуть на вордпресс сайт + адаптив
Рекомендую к сотрудничеству. Работа выполнена неожиданно быстро, коммуникация на 5+, профессионализм тоже - придраться не к чему совершенно. Спасибо, надеюсь будем сотрудничать и дальше.
Все материалы для проекта были предоставлены вовремя, в ТЗ все четко описано, выполнение проекта не отходило от поставленных задач. Рекомендую к сотрудничеству!
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