Занимаюсь разработкой шаблонов на WordPress + версткой страниц PSD to HTML
Услуги:
- верстка графического дизайна (PSD, image formats) в HTML5/CSS3
- адаптивная верстка (mobile friendly/responsive)
- интеграция статических сайтов в WordPress(CMS)
- создание шаблонов для WordPress
- интеграция JQuery плагинов
При заказе сайта на WordPress в качестве бонуса клиент получает:
- базовую защиту сайта от вредоносных атак
- интеграцию custom fields - для удобного заполнения контентом
- скидку на responsive/adaptive верстку
Мои последние работы
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайты выполненные на WordPress151 просмотр
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству. Работа выполнена неожиданно быстро, коммуникация на 5+, профессионализм тоже - придраться не к чему совершенно. Спасибо, надеюсь будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Все материалы для проекта были предоставлены вовремя, в ТЗ все четко описано, выполнение проекта не отходило от поставленных задач. Рекомендую к сотрудничеству!